ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ: ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೂ ಉಂಟು ಉಸಿರು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ತಾಕತ್ತು!

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 27: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಹೊರ ಹಾಕಿದೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ನಡುವೆ ಬದುಕುವುದರಿಂದ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದಲೂ ಶೇ.17ರಷ್ಟು ಜನರು ಸಾವಿನ ಮನೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ತಿಳಿಸಿದೆ.

PLOS ONE ನಿಯತಕಾಲಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯು, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನದ ಜೊತೆಗೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಂತಹ ಪರಿಸರದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುಗಳಿಂದ ಮೃತಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆಘಾತಕಾರಿ ವರದಿ: ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ 2019ರಲ್ಲಿ 9 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಸಾವು

ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಾರಣವು ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ?, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕುರಿತು ಜನರು ಹೇಗೆ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಬೇಕು?, ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

English summary

Exposure to above-average levels of outdoor air pollution increased the risk of death by 20 per cent, According to The research, published in the journal PLOS ONE. Know more.