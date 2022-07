ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 'ಅಗ್ನಿವೀರ್' 20% ಸೀಟು ಮೀಸಲು, 25% ಖಾಯಂ ಉದ್ಯೋಗ; ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ..

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ 3 ಸಾವಿರ 'ಅಗ್ನಿವೀರ್' ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 20% ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 600 ಮಹಿಳೆಯರು ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರುವವರನ್ನು ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 14ರಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 17.5ರಿಂದ 21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಕರನ್ನು ಮೂರು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ 23 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಈ ಅಗ್ನಿವೀರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 25% ರಷ್ಟು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸೈಲರ್ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಪ್ರವೇಶವಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

#AgnipathRecruitmentScheme Registration Update: A total of 5,62,818 aspirants have registered as Indian Navy #Agniveer For more details, visit: https://t.co/n8H6cK0ipW #Agnipath pic.twitter.com/0RPZAbLuXF

English summary

Good news for girls who want to proudly serve in the Indian Navy. 3 thousand 'Agniveer' are being recruited in the Navy this year. Out of these 20% i.e. about 600 women are Agniveers