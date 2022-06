ಕೇದಾರನಾಥ ಪ್ರವಾಹ ದುರಂತಕ್ಕೆ 9 ವರ್ಷ: ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ 3,183 ಜನ

Features

oi-Sunitha B

ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಜೂನ್ 16: 2013ರ ಜೂನ್ 16 ಮತ್ತು 17ರಂದು ಕೇದಾರನಾಥದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಇಂದಿಗೆ 9 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಈ 9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇದಾರಪುರಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ದುರಂತದ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋದ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖ ಇನ್ನೂ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದಿಗೆ 9 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದರೂ ಅನಾಹುತವನ್ನು ನೆನೆದು ಕುಟುಂಬದವರ ಕಣ್ಣೀರು ಮಾತ್ರ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಬದುಕುಳಿದವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಆ ಪ್ರವಾಹವಿದೆ, ಈ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. 9 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೂ 3,183 ಜನ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಕೇದಾರದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ 2013ರಲ್ಲೂ ಭಕ್ತರ ದಂಡೇ ನೆರೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ 2013 ರ ಜೂನ್ 16 ಮತ್ತು 17 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ದುರಂತವು ಎಷ್ಟು ಆಳವಾದ ನೋವನ್ನು ನೀಡಿತು ಎಂದರೆ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಈ ದುರಂತವನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಭೀಕರ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾತೃ ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮಧ್ಯೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಲವು ಅಚ್ಚರಿಗಳು

English summary

The horrific tragedy that occurred at Kedarnath on June 16 and 17, 2013, has just completed 9 years. The bodies of 4700 pilgrims and 703 skeletons have been found in the disaster and 3183 people are missing.