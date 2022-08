ಭಾರತದ ಕಾರುನ್ನು ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬಳಸುವ ಪಾಕ್‌ ಜನತೆ; ಯಾಕೆ?

Features

ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 5 ಕಾರುಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನರು ಮುಗಿಬಿದ್ದು, ಡಬಲ್‌ ರೇಟ್‌ಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಭಾರತದ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಏಜೆಂಟ್‌ರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ಭಾರತೀಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಪಾಕ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಜಗರವೂ ಆದರೂ ಆಗಬಹುದು! ಏಕೆಂದರೆ, ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲದೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಷಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರು ಸುಮ್ಮನಿದೆ.

ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪದ್ಮಿನಿ, ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ನಡುವೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದ "ಮಾರುತಿ ಸುಜಕಿ 800"

ಹೌದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಿಂತ ಅನೇಕ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಕಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರುಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ! ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ಕಾರುಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳು ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿವೆ.

5 Indian Cars Famous cars are sold in Pakistan Read more Most of the cars are sold in India too, however, with different nameplates,