ಪವಾಡ: 1999ರಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಒಡಿಶಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿಢೀರ್ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್

oi-Sunitha B

ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಒಡಿಶಾದ ಕುಟುಂಬ ದಿಢೀರ್ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯ ಮನೆಗೆ ವಾಪಾಸ್ಸಾಗಿದ್ದು ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡಿದೆ.

ಸೂಪರ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ 1999 ರಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳು ​​ನಾಶವಾದವು. ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಾಶವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಶೋಕ ಮಡುಗಟ್ಟಿತ್ತು.

ಸೂಪರ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಒಡಿಶಾದ 14 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಂಡಮಾರುತದ ವೇಳೆ ಕಾಣೆಯಾದರು. ಆ ಚಂಡಮಾರುತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಈ ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ನೂರಾರು ಜನರು ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಹಿಂತಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಕ ಮಡುಗಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾದ ಈ ಕುಟುಂಬವೂ ಒಂದು.

English summary

A family in Odisha, who had been in tears for years thinking that the head of the household had died two decades ago, is suddenly bewildered.