Fact check: ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದ: ಮಸ್ಕ್ Twitter ಖಾತೆ ಅಮಾನತು?

oi-Sunitha B

ನವದೆಹಲಿ ಜುಲೈ 11: ಟ್ವಟರ್ 44 ಶತಕೋಟಿ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ನಂತರ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಕಂಪನಿಯು ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ ಟ್ವಿಟರ್ ಖರೀದಿಸುವ ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದಾಗಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ವಿಟರ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ "ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ @eIonmusk fr ಅನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ??" ಎಂಬ ಸಂದೇಶದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿದಾಗ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಖಾತೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಾದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಅಕ್ಷರದ ಬದಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡಕ್ಷರ I ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಟೆಸ್ಲಾ CEO ನ ನಿಜವಾದ ಬಳಕೆದಾರ ಹೆಸರಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ.

English summary

A message has gone viral that Twitter has suspended Elon Musk's account after Musk backed out of a 44 billion purchase deal. What is the truth behind this message?