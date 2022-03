Fact check: ABHA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ 5 ಲಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆಯೇ?

Fact Check

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 29: ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ವೈರಲ್ ಸಂದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂತಹ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯ ಸಂದೇಶವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಖಾತೆ (ABHA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮೆಗಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಿಮೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೈರಲ್ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಏಜೆನ್ಸಿ PIB ಯ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವಿಂಗ್ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಅವರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದೇಶವು ನಕಲಿಯಾಗಿದೆ. ಪಿಐಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಸಂದೇಶ ನಕಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ PM-JAY ಎಂಬುದು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.

Claim: Anyone can register for free medical insurance under Ayushman Bharat Health Account (ABHA) #PIBFactCheck This claim is #Fake ABHA creates digital health records Ayushman Bharat PM-JAY is the scheme that provides health insurance to eligible families via Ayushman cards pic.twitter.com/X9jFzVXXr5

ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಹಿತಿ ಬ್ಯೂರೋ (PIB) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು PIB ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಟೀಮ್ ಎಂಬ 'ವಾಸ್ತವ ಪರಿಶೀಲನೆ ಘಟಕ'ವನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. PIB ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ತಂಡವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಶದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು factcheck.pib.gov.in ಅಥವಾ whatsapp ಸಂಖ್ಯೆ +918799711259 ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್:pibfactcheck@gmail.com ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯು PIB ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ pib.gov.in ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

