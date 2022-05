Fact check: 18 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1800 ರೂ.

Fact Check

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂದೇಶಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶಗಳೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಕಳಿಸುವ ಸಂದೇಶಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಎಚ್ಚರಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯುವಂತಹ, ಹಣ ನೀಡುವಂತಹ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿ ವೈಯಕ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಹಿತಿ ಬ್ಯೂರೋ (ಪಿಐಬಿ) ಸುಳ್ಳು ಸಂದೇಶ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವೈರಲ್ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

18 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಜನರು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರಮ್ ಯೋಗಿ ಮಾನ್-ಧನ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1800 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

Fact check: A message has been circulated on the social network that people under the age of 18 to 40 fill the online form and the central government is paying Rs 1800 per month under Prime Minister Shram Yogi Man-Dhan.