Fact Check: ಫ್ಯೂಜಿ ಪರ್ವತದ ವೈರಲ್ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವೇನು?

Fact Check

oi-Sunitha B

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಗೂಢ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬಂಡೆಗಳಾಗಲಿ, ಕಾಡುಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮೋಡಗಳಾಗಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಪಾನ್‌ನ ಮೌಂಟ್ ಫ್ಯೂಜಿಯ ಚಿತ್ರವು ಅದರ ಶಿಖರದ ಮೇಲಿರುವ ಬಹು-ಪದರದ ಮೋಡದ ರಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೌಂಟ್ ಫ್ಯೂಜಿಯ ಮೇಲೆ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮೋಡದ ರಚನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಳಕೆದಾರರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ "ಜಪಾನ್‌ನ ಫ್ಯೂಜಿ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಮಸೂರ ಮೋಡಗಳು ಸುಳಿದಾಡುತ್ತಿವೆ" ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಆಂಟಿ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ವಾರ್ ರೂಮ್ (AFWA) ಇದು ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು 2005 ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಲೆಂಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಡದ ಒಂದು ಪದರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ವೈರಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತರ ಲೇಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತನಿಖೆ

ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೂಲ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಬ್ಬ ರೇಮಂಡ್ ಆರ್ ಕಾರ್ ತನ್ನ ಫ್ಲಿಕರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 15, 2005 ರಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ"ಕೆಲವು ಅಕ್ಕಿ ರೈತರು ಬಳಸುವ ಟೋಪಿಯಂತೆ ಫ್ಯುಜಿಜಾಮಾದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮೋಡದ ರಚನೆ " ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಮೂಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೆಂಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಡದ ಒಂದು ಪದರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ವೈರಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳ ಹಲವಾರು ಪದರಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವೈರಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಐಸ್ ಪ್ಯಾಚ್‌ಗಳ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಆದರೆ ವೈರಲ್ ಚಿತ್ರವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ವಿರುದ್ಧ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಲೆಂಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಡಗಳು ತಟ್ಟೆಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಲೆನ್ಸ್-ಆಕಾರದ ಮೋಡಗಳು ಗಾಳಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ವಾಯುಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಎತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಪರ್ವತಗಳಾದ್ಯಂತ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.ಈ ಪರ್ವತವನ್ನು ಜಪಾನೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಫುಜಿ, ಫ್ಯೂಜಿಯಾಮಾ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಜಿ-ಸ್ಯಾನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಪಾನ್‌ನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತವಾಗಿದೆ. 12,388 ಅಡಿ ಎತ್ತರದೊಂದಿಗೆ, ಇದು ಟೋಕಿಯೊದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ 60 ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 1707 ರಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ.

ಫ್ಯೂಜಿ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಲೆಂಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಡಗಳ ರಚನೆಯು ಒಂದು ಪರಿಚಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳು ಈ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಲೆಂಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಡದ ರಚನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ವೈರಲ್ ಆದ ಚಿತ್ರ ನಿಜವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ನಿಜವಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

English summary

Social media has often enlightened us on the mysterious ways of nature. Be it rocks, forests or clouds, Mother Nature has always captivated us with her creations.