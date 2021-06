Fact check: ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಹಿಂದೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಮತಾಂತರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕವಿತ್ತೇ?

Fact Check

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 01: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಯಾಗಾಂಧಿ ಅವರಿರುವ ಫೋಟೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಿಂದೆ 'ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್' ಹಾಗೂ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು 'ಹೌ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನೇಷನ್' ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕವಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಮತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಂಬುವವರು ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿಗರಾದ ರೇಣುಕಾ ಜೈನ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿಗರಾದ ಮೀನಾ ದಾಸ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಈ ಚಿತ್ರ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020ರಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕುಳಿತಿರುವ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಶೆಲ್ಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕವಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಬೈಬಲ್ ಪುಸ್ತಕವೂ ಅವರ ಹಿಂದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಭಾರತೀಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಐವೈಸಿ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿವಿ ಅವರು, "ಈ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲ ಸೋಷ್ಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಮಿತ್ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಕೊಳಕು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ದು, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕವಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

