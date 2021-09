Comprehensive Story

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ. 03: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಸ್ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪ್ ಮೂಲಕವೇ ಡ್ರಗ್ ಸಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಟ್ಸಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೈಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಗಾಂಜಾ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸಟೆಸಿ ಟಾಬ್ಲೆಟ್ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೋಚಕ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರು ಬಯಲಿಗೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟದ ಆರೋಪದಡಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ರಾಣಿ ಸೋನಿಯಾ ಅಗರ್ ವಾಲ್ ಇಂತಹ ರೋಚಕ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಈಕೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ ಖಾದರ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೈಜೀರಿಯಾ ಮೂಲದ ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ ಥಾಮಸ್ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿ ಲೋಕದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾದಕ ಲೋಕವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆ ಎಳೆದಿದ್ದರು. ಉದ್ಯಮಿ ಭರತ್, ಡಿಜೆ ವಚನ್ ಚನ್ನಪ್ಪ, ನಟಿ ಸೋನಿಯಾ ಅಗಲ್ ವಾಲ್ ನಿವಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮೂವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಸೋನಿಯಾ ಅಗರ್ ವಾಲ್ ಡ್ರಗ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಜಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿಂಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಡ್ರಗ್ ಸಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು? ಯಾರು ಡ್ರಗ್ ಸಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ.

English summary

Govindapura police have been arrested a drug peddler who delver drug in the name of code word , CCB police busted Drug racket and seized 2 Cr worth drug know more