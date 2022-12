2023 Simha Rashi Bhavishya : ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?

Year Prediction

oi-Sunitha B

ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸಿದಾಗ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ 12 ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಗಳ 2023ರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ 2023ರ ಜಾತಕ ಹೇಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯತ್ತ ಒಲವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಹೆಚ್ಚು ಪೂಜೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಾಣುವಿರಿ. ದೀರ್ಘ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ನಡೆಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಜನವರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಏರಿಳಿತಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀರಿ. ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆರೋಗ್ಯ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂಜೆಯಂತಹ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿರಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ನೆರವು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಏರಿಳಿತಗಳಿರಬಹುದು. ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರೆ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮುಂಬರುವ ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಹಾಗೂ ಅಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ.

