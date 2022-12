Shukra Gochar 2022 : ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಕ್ರಮಣ: ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ? ಯಾರಿಗೆ ಅಶುಭ?

Astrology

oi-Sunitha B

ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಕ್ರಮಣ 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ರಂದು ಸೋಮವಾರ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ತರುವ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದುಂಟು. ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಸುಖ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂತೋಷ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಜೊತೆಗಿದು ಪ್ರೇರಣೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಕ್ರಮಣವನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಶುಭ ಅಥವಾ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಬಲವಿದೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಶುಕ್ರನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ? ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ದುರ್ಬಲವಿರುವವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂತೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಿದೆ.

ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ: ಸಮಯ

ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಯೌವನ, ಪ್ರೀತಿಯ ಬಯಕೆಗಳು, ಪ್ರೀತಿಯ ತೃಪ್ತಿ, ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇದು ಕಲೆ, ಸಂಗೀತ, ಕವನ, ವಿನ್ಯಾಸ, ಮನೋರಂಜನೆ, ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಗ್ಲಾಮರ್, ಫ್ಯಾಷನ್, ಆಭರಣಗಳ ತಯಾರಿ, ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆ, ಮೇಕ್ಅಪ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರಯಾಣ, ಐಷಾರಾಮಿ ಆಹಾರ, ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇದು ಸಂಜೀವಿನಿ ವಿದ್ಯಾ ಎಂಬ ಗುಪ್ತ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ.

ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಕ್ರಮಣ 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ರಂದು 17:39 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಶಿಕ್ಷಕರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು, ಪ್ರೇರಕ ಭಾಷಣಕಾರರು ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುವ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ.

English summary

Shukra Gochar 2022 In Dhanu Rashi ; Venus Transit in Sagittarius Impact on Zodiac Signs : The Venus Transit in Sagittarius will take place on 05 December 2022. Learn about remedies to perform in Kannada.