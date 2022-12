Shukra Gochar 2022: ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಕ್ರಮಣ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಅಗತ್ಯ

Astrology

oi-Mallika P

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಶುಕ್ರನ ಅನುಗ್ರಹವಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ.

ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಕ್ರಮಣವು 29ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:45 ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಹಾಗಾದರೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಕ್ರಮಣವು 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

Shukra Rashi Parivartan 2022 December in Makara Rashi ; Venus Transit in Capricorn Effects on Zodiac Signs : The Venus Transit in Capricorn will take place on 29 December 2022. Learn about remedies to perform in Kannada.