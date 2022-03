Mercury Combust 2022: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ದಹನ: ಯಾರಿಗೆ ಶುಭ? ಯಾರಿಗೆ ಅಶುಭ?

Astrology

oi-Sunitha B

18 ಮಾರ್ಚ್ 2022 ರಂದು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿನ ಬುಧದ ದಹನ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರದವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಬುದ್ಧಿ, ಸಂವಹನ, ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಸಾರಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಬುಧವಿಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು, ಯೋಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಬುಧವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲು, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಬಲವಿದ್ದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಅವನು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೌಶಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬುಧ ಬಲವಿದ್ದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದುರ್ಬಲ ಬುಧ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು.

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿನ ಬುಧದ ದಹನ: ಸಮಯ

ಬುಧವು 18ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2022 ರಂದು 16:06 ಕ್ಕೆ ದಹನವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 8, 2022 ರಂದು 11:50 ಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ, ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದಹನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನರಮಂಡಲ ಚರ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಏಪ್ರಿಲ್ 8, 2022 ರ ನಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರಲಿದೆ. ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬುಧ ದಹನದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನೋಡೋಣ.

