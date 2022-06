ರಬ್ಬರ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಅಧಿಕ

Agriculture

oi-Shankrappa Parangi

ಬೆಂಗಳೂರು ಜೂ.29: ರಬ್ಬರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 4,500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶಗಳು ಇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ಯಮವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕೌಶಲ ಸಭೆ (ಸ್ಕಿಲ್ ಮೀಟ್)ಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್, ರಬ್ಬರ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಆರ್‌ಸಿಪಿಎಸ್‌ಡಿಸಿ) ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ದೀಪಮಾಲಾ ಮೂರ್ಜನಿ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷ ರಬ್ಬರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉದ್ಯಮ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ದಕ್ಷಿಣದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಅನ್ನಮಾ ಜಾಕೋಬ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯವು ಸುಮಾರು ಆರು ಸಾವಿರ ರಬ್ಬರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಬ್ಬರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಟಯರ್ ಎಂಆರ್ ಎಫ್, ಸಿಯೇಟ್ ಟಯರ್, ಅಪೊಲೋ ಟಯರ್, ಸನ್‌ಡ್ರಂ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಜೆಬಿಎಂ ಆಟೋ ಆಂಡ್ ಎಮೆರೆಲ್ಡ ಟಯರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೌಶಲ್ಯಯುತ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

