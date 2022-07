ಮಂಗಳೂರಿನ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕ ಮುಚ್ಚಿದ ಎಂಸಿಎಫ್

Agriculture

oi-Mahesh Malnad

ಮಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 19: ಜುವಾರಿ ಅಗ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮಂಗಳೂರು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ (ಎಂಸಿಎಫ್) ತನ್ನ ಮಂಗಳೂರಿನ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತನ್ನ ಫಾಸ್ಫೇಟಿಕ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಫಾಸ್ಪರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಕೊರತೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬಾಂಬೆ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ (ಬಿಎಸ್ಇ)ಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

"ನಾವು ಸ್ಥಾವರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ". ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಘಟಕವು ವಾರ್ಷಿಕ 2,17,800 ಟನ್ ಅಮೋನಿಯಾ, 3,79,500 ಟನ್ ಯೂರಿಯಾ, 2,80,000 ಟನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟಿಕ್ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು (ಡಿಎಪಿ/ಎನ್‌ಪಿ 20:20:00:13), 24,750 ಟನ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಟನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. -ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ (ABC), 33,000 ಟನ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ (SAP), 21,450 ಟನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟೆಡ್ ನಾಫ್ತಲೆನ್‌ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ (SNF), ಮತ್ತು 22,000 ಟನ್ ವಿಶೇಷ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಸೇರಿವೆ.

2016ರಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಘಟಕ ಬಂದ್

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಣಂಬೂರು ಬಳಿಯ ಮಂಗಳೂರು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ (ಎಂಸಿಎಫ್) ಯೂರಿಯಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ನೀರಿನ ಅಭಾವದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿಎಂಸಿಎಫ್‌ಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನೀರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಎಂಸಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ 1200 ಟನ್ ಯೂರಿಯಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 10.80 ಕೋಟಿ ಟನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.

English summary

Mangalore Chemicals and Fertilizers (MCF), a subsidiary of Zuari Agro Chemicals Limited, has announced the shutdown of its phosphatic fertilizer plant due to non-availability of raw material, a company statement said here on Tuesday.