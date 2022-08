ಹೈನುಗಾರರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷೀರಶ್ರೀ ಪೋರ್ಟಲ್‌ ಜಾರಿ

Agriculture

oi-Punith BU

ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 16: ಕ್ಷೀರಶ್ರೀ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದ ಹೈನುಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಕೇರಳದ ಎಲ್ಲಾ ಡೈರಿ ಉತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ತರಲು ಈ ಪೋರ್ಟಲ್‌ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 3,600 ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೈತರು ಹಾಲು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲದ ಇತರ ಡೈರಿ ಉತ್ಪಾದಕರು ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹಾಲು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿಗಳು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಓದಿದ್ದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನೋಂದಣಿಗಳನ್ನು ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ https://ksheerasree.kerala.gov.in/ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ರೈತರು ಫೋಟೋ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್‌ನ ಪ್ರತಿ, ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ನೋಂದಣಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಐಡಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ರೈತರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಮಿಲ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆಗಳ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾದ ಜೆ ಚಿಂಚು ರಾಣಿ ಹೈನುಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡೈರಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು, ಡೈರಿ ರೈತರು, ಡೈರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಮಿಲ್ಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಇತರ ನಿರ್ವಹಕರಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವೆಬ್-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಏಕೀಕೃತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದಾಗಿದೆ.

ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಿ2ಸಿ, ಜಿ2ಇ, ಮತ್ತು ಜಿ2ಜಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ದಕ್ಷತೆ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ, ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಡೈರಿ ರೈತರ ಡೇಟಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

English summary

The Ksheerasree portal will be equipped by the Kerala government to distribute incentives to the state's dairy farmers. The platform has been launched to bring all dairy producers of Kerela under one roof, and a system for incentive payments will be added soon.