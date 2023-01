Agriculture

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 13: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಐ) ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮಗ್ರ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು 1 ಆಗಸ್ಟ್ 2023 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮಾನದಂಡಗಳು ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದು ಕಂದು ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ, ಗಿರಣಿ ಮಾಡಿದ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಯಿಸಿದ ಕಂದು ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ. ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ (ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು) ಮೊದಲ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳು, 2023 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾನದಂಡಗಳು ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಯುತ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯು ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುಗಂಧ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬಣ್ಣ, ಪಾಲಿಶ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಸುಗಂಧಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮಾನದಂಡಗಳು ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ವಿವಿಧ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಧಾನ್ಯಗಳ ಸರಾಸರಿ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ನಂತರ ಅವುಗಳ ಉದ್ದನೆಯ ಅನುಪಾತ, ತೇವಾಂಶ, ಅಮೈಲೋಸ್ ಅಂಶ, ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ದೋಷಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಿಯ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯು ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದ ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಉದ್ದ ಧಾನ್ಯದ ಗಾತ್ರ, ನಯವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಗಾಗಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕೃಷಿ- ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಅಕ್ಕಿಯ ಕೊಯ್ಲು, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದ ವಿಧಾನವು ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಾಸ್ಮತಿಯು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಅಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತವು ಅದರ ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಕ್ಕಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಲ್ಲದ ತಳಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಲಬೆರಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇತರವುಗಳಲ್ಲಿ, ಇತರ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಲ್ಲದ ಇತರ ಅಕ್ಕಿಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾದ ನಿಜವಾದ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಐ ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಅಥವಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

For the first time in the country, the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) has specified the identity criteria for basmati rice, the Ministry of Health and Family Welfare said on Thursday.