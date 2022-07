ಭತ್ತ ನೇರ ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈತರಿಗೆ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಣೆ

Agriculture

ಅಮೃತಸರ, ಜುಲೈ 01: ಪಂಜಾಬ್‌ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯು 12 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳನ್ನು ನೇರ ಭತ್ತದ (ಡಿಎಸ್‌ಆರ್ ಡೈರಕ್ಟ್‌ ಸೀಡಿಂಗ್‌ ಆಫ್‌ ರೈಸ್‌) ತಂತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರುವ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ ಜೂನ್ 30ರಿಂದ ಜುಲೈ 4 ರವರೆಗೆ ಗಡುವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಮೂಲ ದಿನಾಂಕ ಮೇ 31 ಆಗಿತ್ತು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದುವರೆಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 77,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೇರ ಭತ್ತದ ತಂತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವೆಂದರೆ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ನೀರು ಉಳಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುವ ರೈತರಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ 1,500 ರೂ. ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ರೈತರು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಕಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮುಕ್ತಸರದ ಮುಖ್ಯ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಗುರುಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 24,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಿಗೆ ಡಿಎಸ್‌ಆರ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೀರು ಉಳಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರೈತರು ಬಾಸುಮತಿ ಭತ್ತ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಮುಂಬರುವ ವಾರದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕೋರಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭತ್ತವನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರವು 1.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಿಗೆ (ಎಂಎಚ್‌ಎ) ನೇರ ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಡಿಎಸ್ಆರ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಬೀಜ ವಿಧಾನ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೊರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಮತಲಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಬಿತ್ತನೆ ಪೂರ್ವ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಲವನ್ನು ಅದರ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಭತ್ತವನ್ನು (ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಲ್ಲದ) ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿನ ತೀವ್ರ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಈ ತಂತ್ರವು ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಭತ್ತದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇದು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ 35% ವರೆಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು.

