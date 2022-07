ಎಂಬಿಎ ಪದವೀಧರ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ!

Agriculture

ಬೀದರ್, ಜುಲೈ 15: ಎಂಬಿಎ ಓದಿದ ಯುವಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಫ್ಲಿಪ್‌ ಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಪ್ರೂಟ್ ಬೇಸಾಯದ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ. ಹಳ್ಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ದುಡಿಮೆಗೆ ನೆರವಾದ. ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಸಿ ಈಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಲಿದ್ದರೂ ಅಪ್ಪ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ದುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಐದಾರು ಎಕರೆಯ ಕೃಷಿಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಬಿಎ ಪದವೀಧರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದ ತೆಲಂಗಾಣ ಮೂಲದ ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ.

ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋರಂಬಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2000 ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣಿನ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟಿ ಮಾಡಿದ. ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಕಾಯಕ ಈಗ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ರೃತ ಕುಟುಂಬವು ಈಗ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.

ಬೀದರ್, ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಗೋಚರಿಸುವುದು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಬರ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಹಾಹಾಕಾರ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋರಂಬಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಿಎ ಪದವೀಧರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್.

ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋರಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಅನಂತರಾವ್ ಇತ್ತಾಪ್ಪೆ ಕೃಷಿಕರು. ಇವರ ಮಗ ಎಂಬಿಎ ಪದವೀಧರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣುಗಳ ಕೃಷಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Srinivas an MBA Graduate from Bidar, Karnataka who gave up his comfortable job and city life to become a full time farmer. He got success in dragon fruit farimng.