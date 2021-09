ಪಲಾಯನವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಫ್ಘಾನ್‌ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕರು ಯಾರು?

Comprehensive Story

ಕಾಬೂಲ್‌, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 14: ಯುಎಸ್‌ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಯನ್ನು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ವಾಪಾಸ್‌ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಈಗ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ತಾನು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಾಲಿಬಾನ್‌ ರದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಾವು ಬದಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಕೊನೆಗೂ ತನ್ನ ಆ ಹಳೆ ಸಿದ್ದಾಂತವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕರುಗಳು ಆಗಿದ್ದವರು ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಲಾಯನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅಡಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಕಾಬೂಲ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಬೇಕು, ನಾವು ಕೂಡಾ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರು ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೆರಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೂಡಾ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಗಿತ್ತು.

"ನಮ್ಮನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ"; ಅಫ್ಘನ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಿತಿ!

ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್‌ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗೌರವ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತನ್ನ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಪುರುಷರು ಪರಸ್ಪರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಪುರುಷರ ನಡುವೆ ಪರದೆಯನ್ನು ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ನಡುವೆ ತಾಲಿಬಾನ್‌ ತಮಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡಾ ಬೆಂಬಲ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತ್ತು. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಗುಂಪು ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾನರ್‌ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಾವು ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಪರವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾದ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾದ ಅಥವಾ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕರು ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ..

