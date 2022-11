Travel

oi-Minuddin Nadaf

ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕರ್ನಾಟಕವು ಬಹಳ ಸುಂದರ ರಾಜ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸದಾ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಗಿರಿಧಾಮಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಪ್ರವಾಸ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಿರಿಧಾಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸುಂದರ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಲು ಈ ಮೂರು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅನೇಕ ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆ, ಪ್ರವಾಸಿ ಚಾರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಿ ಈ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸುಂದರ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಗಿರಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಗಿರಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಳವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವೆಂದರೆ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಬೀರೂರು, ಕಡೂರು ಮತ್ತು ತರೀಕೆರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದಲೂ ನೀವು ಬಸ್‌ ಹಾಗೂ ರೈಲು ಮೂಲಕ ಈ ತಾಣಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದು ಮತ್ತು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಗಿರಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅನೇಕ ಜಲಪಾತ ಹಾಗೂ ಭದ್ರಾ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಪ್ರವಾಸಿ ಚಾರಣವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್‌ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು.

ಕೆಮ್ಮನಗುಂಡಿ ಮತ್ತು ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಗಿರಿಧಾಮಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಯಸುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಂಗುಂಡಿ ಮತ್ತು ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಗಿರಿಧಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಎರಡೂ ಸ್ಥಳಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿವೆ. ಕೆಮ್ಮನಗುಂಡಿ ಗಿರಿಧಾಮ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳದ ಸೌಂದರ್ಯವು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಪರ್ವತಗಳು, ಜಲಪಾತಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಗಿರಿಧಾಮದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಪಾತಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ಈ ಗಿರಿಧಾಮವು ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ನೋಟಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಉದಯ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮದ ಸುಂದರ ನೋಟವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದು.

