ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಟೂರಿಸಂ- ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಬಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ

oi-Vijayasarathi SN

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 30: ಕೆಲ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿರುವ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ (Caravan Tourism) ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮಗ್ರ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರುವ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುವ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ (Caravan Vehicles) ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಗೋವಾ, ಕೇರಳ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೊದಲಾದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಂತೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಅಮೆರಿಕ, ಯುಎಇ ಮೊದಲಾದ ಸಿರಿವಂತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಟೂರಿಸಂಗೆ ಸಖತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೇಡಿಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Neighbouring states of Karnataka like Goa, Kerala and Maharashtra have boosting the Caravan Tourism which has potential to be big industry. Karnataka is unresponsive to the requirements for Carava tourism.