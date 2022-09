ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಯಾತ್ರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಟೂರ್‌

Travel

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 22: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಿಗಮ (ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ) ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೈಲು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಯಾತ್ರಾ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನ್ನು ತಂದಿದೆ.

ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಯಾತ್ರಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 7 ರಾತ್ರಿಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 8 ದಿನಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿಕರು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ವಿಶೇಷ ಸ್ವದೇಶ್ ದರ್ಶನ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. "#IRCTCTourism ನ 8D/7N ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ್ ಯಾತ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರವಾಸದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ₹ 15,150ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ್, ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ್, ಸೋಮನಾಥ, ನಾಗೇಶ್ವರ್, ಭೇಟ್ ದ್ವಾರಕಾ ಮತ್ತು ಶಿವರಾಜಪುರ ಬೀಚ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಪ್ರವಾಸವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯಾತ್ರಿಕರು ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ್, ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ್, ಸೋಮನಾಥ, ನಾಗೇಶ್ವರ್, ಭೇಟ್ ದ್ವಾರಕಾ ಮತ್ತು ಶಿವರಾಜಪುರ ಬೀಚ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗೋರಖ್‌ಪುರ, ವಾರಣಾಸಿ, ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್ ಸಂಗಮ್, ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ವಿರಂಗನಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆನ್‌ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿ-ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ₹ 15,150 ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ವಸತಿ, ಸೈಟ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಉಪಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಊಟ ಸೇರಿದಂತೆ ತರಕಾರಿ ಊಟ, ಪ್ರವಾಸದ ಬೆಂಗಾವಲು, ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿಯು ಮಾತಾ ವೈಷ್ಣೋ ದೇವಿ ಕತ್ರಾಕ್ಕೆ 'ನವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾಸಿ ರೈಲು' ಅನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಭಾರತ್ ಗೌರವ್ ರೇಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು.

