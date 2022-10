ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರೇ: ಗೋವಾದಲ್ಲೂ ಇನ್ಮುಂದೆ ಬಿಯರ್ ರೇಟ್ ಮೊದಲಿನಂತಿಲ್ಲ!

Travel

ಪಣಜಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15: ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಪಾಲಿನ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಂದರೆ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಮೊದಲು ಹೇಳುವ ಸ್ಥಳವೇ ಗೋವಾ. ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಪಾಲಿನ ಸ್ವರ್ಗ ಎನಿಸಿರುವ ಗೋವಾ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್.

ಮದ್ಯಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಇಂದಿರನ ಆಸ್ಥಾನದಂತೆ ಗೋಚರಿಸುವ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಸಖತ್ ಚೀಪ್. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಸಿಗುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವ ರಾಜ್ಯವೇ ಗೋವಾ. ಅಂಥ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಅದೇ ಬಿಯರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

Navratri 2022: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ 2 ದಿನ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧ

ಇನ್ಮುಂದೆ ಗೋವಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಬಿಯರ್ ಬೆಲೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ದುಬಾರಿ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?, ಬಿಯರ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹಿಂದಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು? ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏಕೆ ಗೋವಾ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

