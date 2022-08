ಗೋವಾದ ಜಲಪಾತಗಳು ಹೊಸ ರೂಪ ಪಡೆಯಲಿವೆ: ಸಚಿವ

Travel

oi-Sunitha B

ಪಣಜಿ ಆಗಸ್ಟ್ 10: ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಜಲಪಾತಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ರೂಪ ಪಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಗೋವಾ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ರಾಣೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಾವು ಹಲವಾರು ಜಲಪಾತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತವೆ.

"ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಜಲಪಾತಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲಿವೆ. ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಕೌಂಟರ್, ಪ್ರತಿ 500 ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಪಿಕ್ನಿಕ್ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಗುಂಪುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಜನರು ಜಲಪಾತಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ರಾಣೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಜಲಪಾತಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಗೋವಾ ಸುಂದರವಾದ ಹಾಗು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ನೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಚರ್ಚ್, ಬೀಚ್ ಗಳು, ಮನಸೆಳೆಯುವ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳು ಎಂಥವರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸದೇ ಬಿಡದು. ಗೋವಾ ಕಡಲತೀರಗಳು, ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಡವೆ ಸುಂದರವಾದ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ರಮಣೀಯವಾದ ಜಲಪಾತಗಳಿವೆ ಅವುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯಲು ಜನರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರು ಗೋವಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದಿರರು.

English summary

Goa Forest Minister Vishwajit Rane said that waterfalls in Goa and surrounding areas will get a makeover by providing new facilities to tourists. know more