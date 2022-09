Travel

oi-Lavakumar B M

ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿಕೊಡುವ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುವ ತಾಣವನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅವಧೂತ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಿದರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇಗುಲ, ಬೃಹತ್ ಹನುಮನ ಮೂರ್ತಿ, ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, ಬೋನ್ಸಾಯ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಶುಕವನ ಹೀಗೆ ಹಲವು ನೋಡಲೇ ಬೇಕಾದ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಬೋನ್ಸಾಯ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಕುಬ್ಜ ಮರಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಿದರೆ ಹೊಸತೊಂದು ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಬೋನ್ಸಾಯ್ ಗಾರ್ಡನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯೇ ಹಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇಂತಹವೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಗಾರ್ಡನ್ ನೀವು ಬೇರೆಲ್ಲೂ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನು ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಾವು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ದೇಶವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡಿದ ಅಪರೂಪವಾದಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಂದು ಈ ಸುಂದರ ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಮೂಲಿಕಾ ಬೋನ್ಸಾಯ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಕಾಣಸಿಗುವ ಬೇಲಿ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಹೂಬಿಟ್ಟು ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಅಪರೂಪದ "ಅಮೃತಪುಷ್ಪ"ದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಗಿಡಮರಗಳು ಸ್ಥಾನಪಡೆದಿರುವುದು ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.

English summary

Mysuru bonsai Garden is Paradise for Nature Lovers and makes for a very good education trip for school children, more than 100 bonsai trees are planted in the garden. good place for one day trip,