ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು-ಚೆನ್ನೈ ನಡುವಿನ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿ

Travel

oi-Naveenkumar N

ಬೆಂಗಳೂರು-ಚೆನ್ನೈ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜಧಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಲವು ರೈಲುಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಮಹಾನಗರಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಚೆನ್ನೈ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಿಂದ ಕೂಡು ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಚೆನ್ನೈ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿದ್ಯುದೀಕರಣವಾಗಿದ್ದು, ದ್ವಿಪಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ: ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್- ಯಶವಂತಪುರ ಮಧ್ಯೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ನಡುವಿನ ಶತಾಬ್ದಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ರೈಲು ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಸುಮಾರು ಐದು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 359 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಾಸರಿ 72 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ.

ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನಂತಹ ಇತರ ರೈಲುಗಳು ಸರಾಸರಿ 61 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ 5 ಗಂಟೆ 55 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಇತರ ರೈಲುಗಳ ಸರಾಸರಿ ವೇಗವು 55 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ನಿಂದ 61 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಬಯಸಿದೆ.

ವಾರದಲ್ಲಿ ಆರು ದಿನ ಮೈಸೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಅನುಮತಿ

English summary

Travelling to Chennai From Bengaluru may see a reduction in travel time in the near future. There is a proposal to run a Vande Bharat train on this route in the near future, and such trains can run up to a speed of 160 kmph. If this speed can be attained at major stretches, then the travel time between the two cities can be cut down to less than four hours.