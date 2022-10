LTC ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ

Travel

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 13: ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಬ್ಬಗಳ ಮುನ್ನ ಕೇಂದ್ರವು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಲಡಾಖ್, ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರಜೆಯ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ (ಎಲ್‌ಟಿಸಿ) ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26, 2022 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25, 2024 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅರ್ಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಎಲ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಪಾವತಿಸಿದ ರಜೆಯ ಹೊರತಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೊರಹೋಗಲು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅರ್ಹರಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಈಶಾನ್ಯ, ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್‌ನ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಏರ್‌ಲೈನ್‌ನಿಂದ ಎಕಾನಮಿ ಕ್ಲಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ರಜೆಯ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆಯ ಯಾವುದೇ ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯವು ನೌಕರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

English summary

Ahead of Deepavali and other festivals, the Center has announced a sweet news for its employees. It has extended the Leave Travel Concession (LTC) facility available to its employees visiting Jammu and Kashmir, Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and North-East for another two years.