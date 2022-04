ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಗಿದೆಯಾ? ಏನಿದೆ ಸೂಚನೆ?

Comprehensive Story

oi-Vijayasarathi SN

ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ಮೂರನೇ ವಿಶ್ವ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆಯಾ? ರಷ್ಯಾದ ಕೆಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳತೊಡಗಿವೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಭೀಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿದೆಯಾ? ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ರಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ಮಾಸ್ಕವಾ ನಾಶಗೊಂಡಿರುವುದು ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಉಕ್ರೇನ್ ಸೇನೆ ತನ್ನ ಎರಡು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ರಷ್ಯಾದ ಬೃಹತ್ ಮಾಸ್ಕವಾ ವಾರ್‌ಶಿಪ್ (Moskva Warship) ಅನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಾಸ್ಕವಾ ನಾಶಗೊಂಡಿರುವುದು ವಾಸ್ತವವೇ. ಬೆಂಕಿಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸತೊಡಗಿವೆ. ಯುದ್ಧನೌಕೆ ನಾಶಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಉಕ್ರೇನ್ ಸೇನೆಯ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ನಾಶಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಕಡಲತೀರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ಸರಕಾರದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಮಗೆ ನೆರೆ 'ಹೊರೆ'ಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿಯೇ ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ: ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ

ಇದೇನೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮಾಸ್ಕವಾ ವಾರ್‌ಶಿಪ್ ನಾಶಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಕಾಳ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

The destruction of Russian warship Moskva may lead to third world war. Russian media have predicting this by giving warning bell that present Russia-Ukraine war is not limited to 2 countries.