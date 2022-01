Psychology: ಅಂದ ಹಾಗೆ ಹೊಸವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪಗಳೇನು?

Psychology

oi-Mahesh Malnad

ಸಾರಾ ಹಾಗೂ ಸಮೀರ್ ಇಬ್ಬರೂ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ಸಸಿಗಳನ್ನು, ಬಹಳ ದಿನಗಳು ಹುಡುಕಿ ಮೆಚ್ಚಿದಂಥ ಫಳಗುಟ್ಟುವ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುಂಡದೊಳಗೆ ನೆಟ್ಟು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ.

ಸಾರಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಗು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನೂ ಹಾಕುತ್ತಾ, ಆಗಾಗ ಗಿಡವನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಮಣ್ಣನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತಾ, ಕಾಳಜಿ ಇಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಡಲು ಬಹಳ ಕಾಲ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವಳು ಸಂಯಮದಿಂದ ಹಾಗು ಮೊದಲಿನ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಲೇ ಗಿಡದ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಳೆ.

ಸಮೀರ್ ಗಿಡ ತಂದ ಹೊಸತರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹುರುಪಿನಿಂದ ದಿನವೂ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಬಹಳ ದಿನವಾದರೂ ಗಿಡವು ಹೂ ಬಿಡುವುದು ತಡವಾದಾಗ ನಿರಾಶನಾಗುತ್ತಾನೆ‌.

ಸಹನೆಗೆಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಅಂತೆಯೇ ಗಿಡವು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಗಳು ಸಹ ಬಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಹೂ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಗಿಡದ ಬಗೆಗಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಾಗಲೀ, ಕಾಳಜಿಯಾಗಲೀ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀರು ಹಾಕಿದರಾಯಿತು, ಮಣ್ಣು ಬದಲಿಸಿದರಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೇಗೂ ಹೂ ಬಿಡಲು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಉದಾಸೀನತೆ ಆವರಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ‌. ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೊಬ್ಬರ ಕೂಡ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀರೇ ಕಾಣದೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬತ್ತುಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಸಾರಾಳ ಸತತ ಕಾಳಜಿ ಹಾಗು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪೋಷಣೆ ಇಂದ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಟರೂ ಸಹ ಇಂದಿನ ತನಕ ಹಸುರಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ಇಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು (resolution) ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು.

1) ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ವಾಸ್ತವವಲ್ಲದ ಗುರಿ ಹಾಗು ನಿರೀಕ್ಷೆ (over and unrealistic expectation in the limited time period)

