ನಮೀಬಿಯಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಆ 8 ಚಿರತೆಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಹೇಗಿವೆ?

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಲುಪಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಅಂದರೆ ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಚಯಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಮೀಬಿಯಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಎಂಟು ಚಿರತೆಗಳ ಪೈಕಿ ಮೂರು ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕುನೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು.

ಕುನೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಫೆಡೋರಾ ಟೋಪಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಪಿಎಂ ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಆವರಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಸುಮಾರು 70 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಆವರಣದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ನಡೆದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಳನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ದೊಡ್ಡ ಬೆಕ್ಕು(ಚಿರತೆ):

* ಉಪಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ನಿಗಾವಹಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಚಿರತೆಗಳ ಮೇಲೆ ರೇಡಿಯೋ ಕಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಚಿರತೆಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ತಂಡವನ್ನು ಮೀಸಲು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಗಡಿಯಾರದ ಸುತ್ತ ಅವುಗಳ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

* ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಚಿರತೆಗಳಿದ್ದ ವಿಮಾನವು ಗ್ವಾಲಿಯರ್‌ನ ಮಹಾರಾಜಪುರದ ವಾಯುನೆಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ (ಐಎಎಫ್) ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿತು. ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ ಅವರು ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗೆ ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಕುನೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು.

* "ಚಿರತೆಗಳು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿವೆ- ಕುನೋ - ನಮ್ಮ ಚಿರತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ" ಎಂದು ಸಚಿವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಾಯುನೆಲೆಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಾಡು ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕ್‌ನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರು.

* ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮೀಬಿಯಾದಿಂದ ಕುನೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಕಾಡು ಬೆಕ್ಕುಗಳ 'ಐತಿಹಾಸಿಕ' ದೋಣಿ ಸಾಗಣೆ ಶತಮಾನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವನ್ಯಜೀವಿ ಘಟನೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುನೋ-ಪಾಲ್ಪುರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

* "ಚಿರತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸೌಮ್ಯವಾದ ನಿದ್ರಾಜನಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ, ಆದರೆ ಅವು ಶಾಂತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಕ್ಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಚಿರತೆ ತಜ್ಞ ಡಾ ಲಾರಿ ಮಾರ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

* ಚಿರತೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಧಿ (CCF) ಪ್ರಕಾರ, ನಮೀಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಭೂ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಐದು ಹೆಣ್ಣು ಚಿರತೆಗಳು ಎರಡರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವಾಗಿದ್ದು, ಪುರುಷ ಚಿರತೆಗಳು 4.5 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 5.5 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವಾಗಿವೆ.

* ಭಾರತವು ಹಿಂದೆ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಚಿರತೆಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ 1952ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಪ್ರಭೇದವು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಖಂಡಾಂತರ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ನಮೀಬಿಯಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು.

* ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಶಿಯೋಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವಿದ್ದು, ಇದು ಗ್ವಾಲಿಯರ್‌ನಿಂದ ಸುಮಾರು 165 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಹೇರಳವಾದ ಬೇಟೆ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕುನೋ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಚಿರತೆಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿರತೆಗಳು ವಾಸಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚಿರತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಕರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

* 'ಆಫ್ರಿಕನ್ ಚಿರತೆ ಪರಿಚಯ ಯೋಜನೆ'ಯನ್ನು 2009ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಎನ್‌ಪಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಯೋಜನೆಯು COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. IUCN ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಟೆಟೆನ್ಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 7,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಚಿರತೆಗಳು ಉಳಿದಿವೆ.

