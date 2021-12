ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ದೂರದರ್ಶಕ ಉಡಾವಣೆ: ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?

Washington

oi-Nayana Bj

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ 23: ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ದಿನದಂದು ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ ತನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ''ಜೇಮ್ಸ್‌ ವೆಬ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್'' ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ನಾಸಾ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು, ಬಳಿಕ ಮುಂದೂಡಿತ್ತು.

ಅರಿಯಾನೆ 5 ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಡಾವಣೆಯಾದ 30 ನಿಮಿಗಷಗಳಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ದೂರದರ್ಶಕವು ರಾಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನಂತರ ಸೌರ ಫಲಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಿದೆ.



As launch prep continues, let's swot up on #Webb's science goals! 👩‍🔬 The telescope will explore:



🪐 Other worlds

🌟 The lifecycle of stars

🌌 The very first galaxies

🎇 The early Universe

⚫️ Black holes#Science with Webb: https://t.co/AbgekRT9cF#WebbSeesFarther #JWST pic.twitter.com/cAQDxMk3pV