Washington

oi-Minuddin Nadaf

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಮೇ 17: ಮಂಗಳವಾರ ಯುಎಸ್‌ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಸಂಸತ್ತು)ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯುಎಫ್‌ಒ (Unidentified Flying Object) ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುಎಫ್‌ಒಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿದೇಶಿಯರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು ಯುಎಫ್‌ಒಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಮುಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಯುಸ್‌ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಿಷಯದ ವಿಚಾರಣೆಯು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ 6:30ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾನಾ ಶಾಸಕ ಆಂಡ್ರೆ ಕಾರ್ಸನ್ ಯುಎಫ್‌ಒನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ ಪೆಂಟಗನ್ ತನ್ನ ವರ್ಗೀಕೃತ ಕಡತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಅವರ ಬಳಿ ಇರುವ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಲೈವ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೆಷನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳು ಅಥವಾ ಯುಎಫ್ಒ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಿದೇಶಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯುಎಫ್ಒ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಪ್ರಕಾರ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯುಕೆನಲ್ಲಿ 250 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚುಅನ್ಯಲೋಕದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ! ಹಾಗೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಅನ್ಯಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ಯಜೀವಿಗಳೆಂದು ಉಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅನ್ಯಜೀವಿಗಳ ರಹಸ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗ:

ಯುಎಸ್ ಗುಪ್ತಚರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಶಾಸಕ ಆಡಮ್ ಸ್ಕಿಫ್ ಅವರು ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಯೋಗವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿಗೂಢವಾಗಿದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಯಲಾಗಲಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪೆಂಟಗನ್ 2004ರಿಂದ ಒಟ್ಟು 144 ಯುಎಫ್‌ಒಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅನ್ಯಜೀವಿಗಳು ವಿದೇಶಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವರದಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

(ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ ಸುದ್ದಿ)

English summary

US House committee is set to hold an open congressional hearing on Tuesday, May 17, about unidentified flying objects (UFOs) for the first time in over 50 years; Know why,