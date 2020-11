ಸೋತರೂ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ಟ್ರಂಪ್ ಟ್ವೀಟ್ ರಂಪಾಟ ಶುರು

Washington

oi-Mahesh Malnad

ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಸೋಲನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ವೀಟ್ ಗಳನ್ನು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕತೊಡಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಈ ನಡುವೆ ''ನಾನು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅಂತರರಿಂದ ಗೆದ್ದೆ'' ಎಂಬರ್ಥ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮತಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ನಾನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಮುಗಿಯಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಬೈಡನ್ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 78ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿರುವ ಬೈಡನ್, ಅಮೆರಿಕದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇಲಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಶನಿವಾರದಂದು ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಎಲೆಕ್ಟೊರಲ್ ಮತಗಳ ಗಡಿ (270 +) ದಾಟುವಲ್ಲಿ ಬೈಡೆನ್ ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದೆ.

ಮತದಾನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಕೊನೆ ತನಕ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. I WON THIS ELECTON, BY A LOT! ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಲೆವನ್ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ವಾಸೀಂ ಜಾಫರ್ ಅವರು ಟ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಿಜ ಐಪಿಎಲ್ 2020ರಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಲೆವನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಕುಡಾ BY A LOT ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೈಡನ್ ಹ್ಯಾರೀಸ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 71,000,000 ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಮತಗಳು ಎಣಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಂಚೆ ಮತಗಳು ಬೇಡದವರ ಕೈ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಲಾಪ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

71,000,000 Legal Votes. The most EVER for a sitting President! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

IM LEAVING AMERICA! SCREW THIS COUNTRY! I’m moving to Mexico where they actually run a civilised and balanced nation for its people. I shall be leaving the USA shortly with my wife in disgust at this situation . — Adam Pacitti (@adampacitti) November 7, 2020

No one sees the problem with social media censoring Trump?



How much hope do YOU think you’ll have of staying online, when the President of the United States of America isn’t even safe? pic.twitter.com/3M9byrch2N — Mindy Robinson 🇺🇸 (@iheartmindy) November 7, 2020

Just as Greg Washington fought on the front lines of many battles, Donald is on the front lines fighting for Americans to make sure some votes are counted and some aren't. There wasn't even a draft and he's still there kicking butt and taking names. Ballot War Hero Donald! ♥ — Trump Voter 🇺🇸 (@TrumpVoterWTF) November 7, 2020

NEED HELP PACKING??? 😂 — Bianca Del Rio (@TheBiancaDelRio) November 7, 2020