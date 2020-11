ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಿಯೋಜಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಭಾಷಣ

Washington

oi-Gururaj S

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ನವೆಂಬರ್ 08 : ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ 46ನೇ ನಿಯೋಜಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬಳಿಕ ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರೀಸ್ ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಹಲವಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಅಮೆರಿಕ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಬಾಮ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೈಡೆನ್ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ

"ದೇಶದ ಜನರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಮಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗೆಲುವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮತಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ನಿಯೋಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಅಮೆರಿಕದ 46ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬೈಡೆನ್ ಆಯ್ಕೆ

"ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನಮಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆಂಪು ರಾಜ್ಯಗಳು, ನೀಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಂದು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.

ನಾವು ಗೆಲ್ಲುವ ಕುರಿತು ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ; ಜೋ ಬೈಡೆನ್

"ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಾಗ ಹಲವಾರು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಅಡಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರೀಸ್ ಹೇಳಿದರು.

When our very democracy was on the ballot in this election, with the very soul of America at stake, and the world watching, you ushered in a new day for America: Kamala Harris