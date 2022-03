ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಜೋ ಹೇಳಿಲ್ಲ: ಶ್ವೇತಭವನ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

Washington

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಮಾರ್ಚ್ 27: 'ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೇ ಮಾಡಿರುವ ರಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದ ಬೈಡನ್, ಪುಟಿನ್ ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಶ್ವೇತಭವನ ಅಲ್ಲಗೆಳೆದಿದೆ.

''ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾವು ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿರುವುದರಿಂದ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ವೇತಭವನ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ.

ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಇಯು ಪ್ರಮುಖ ಅನಿಲ ಒಪ್ಪಂದ ಅನಾವರಣ

"For God's sake, ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪೋಲೆಂಡ್‌ನ ವಾರ್ಸಾದಲ್ಲಿನ ರಾಯಲ್ ಕ್ಯಾಸಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೈಡನ್ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯಿಂದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಬೈಡೆನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪುಟಿನ್‌ಗೆ ಬಲವಾದ ಖಂಡನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರನ್ನು "ಯುದ್ಧ ಅಪರಾಧಿ" ಮತ್ತು "ಕೊಲೆಗಾರ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ, ಶುದ್ಧ ಕೊಲೆಗಡುಕ" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ಬೈಡೆನ್ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಯನ್ನು ಶ್ವೇತಭವನ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.

"ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಪುಟಿನ್ ತನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್‌ಗೆ ಹೇಳಿದರು.

ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿ ಬ್ಲಿಂಕೆನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಯುಎಸ್ ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

"ನಮಗೆ, ಇದು ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ರಷ್ಯಾದ ಜನರು ಯಾರು ಅವರನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಬ್ಲಿಂಕನ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ಬಿಡೆನ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯು ಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಶ್ವೇತಭವನವು ನಿರಾಕರಿಸಿತು ಎಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಮೇಲೆ ಪುಟಿನ್ ಆಕ್ರಮಣವು ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಬಲಿತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು. ರಷ್ಯಾದ ಪಡೆಗಳು ಯುಕ್ರೇನಿಯನ್ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಾಪರಾಧಗಳ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ವಾರ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡೆನ್ ಅವರ ಭೇಟಿಯ ಮಧ್ಯೆ, ಪೋಲೆಂಡ್‌ನಿಂದ ಕೇವಲ 45 ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ನಗರವಾದ ಎಲ್ವಿವ್ ಅನ್ನು ಹಲವಾರು ರಾಕೆಟ್‌ಗಳು ಹೊಡೆದಿವೆ.

After the US president declared in a major speech that Vladimir Putin "cannot stay in power," the White House says his "point was that Putin cannot be allowed to exercise power over his neighbours or the region."