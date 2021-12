ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಡೈನೋಸಾರ್‌ 'ಸ್ನೇಹಿತ'

Washington

oi-Sunitha B

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ 24: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳ 'ಸ್ನೇಹಿತ'ರನ್ನು ಹುಡುಕುವಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೀವಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಡೈನೋಸಾರ್ ಯುಗದ ಈ ಜೀವಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಊಹಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯ ಟ್ರಯಾಸಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿದೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ದೈತ್ಯ ಜೀವಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರವು ತಿಮಿಂಗಿಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ.

English summary

Scientists have succeeded in finding 'friend' of dinosaurs in America. but at the same time questions are being raised, whether the rule of 'devils' will never again prevail on earth in the future.