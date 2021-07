ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಗ ನಂ.1 ವೈರಸ್

Washington

oi-Nayana Bj

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಜುಲೈ 08: "ಡೆಲ್ಟಾ' ರೂಪಾಂತರಿ ಇದೀಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ನಂಬರ್ 1 ವೈರಸ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಎಂಬ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕೊರೊನಾ ರೂಪಾಂತರಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿತರ ಪೈಕಿ ಶೇ.51ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲು ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರಿ ವೈರಸ್‌ನದ್ದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ರೂಪಾಂತರಿ ಈಗ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ.

ಕೊರೊನಾ ಹುಟ್ಟು: ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ತನಿಖೆ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರ ಅನುಮಾನ

ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಫೈಜರ್ ಮತ್ತು ಮಾಡೆರ್ನಾ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದವರು ಸೋಂಕಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ.91ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬಳಲುವಿಕೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಲಸಿಕೆಗಳು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

The highly contagious Delta variant has become the dominant coronavirus strain in the US, accounting for more than 51% o of Covid infections in the country according to new data released by the Center for Disease Control and Prevention.