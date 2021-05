ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದ B.1.617 ರೂಪಾಂತರಿ ವೈರಸ್ 53 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ: WHO

Washington

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಮೇ 27: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದ ಕೋವಿಡ್-19 B.1.617 ರೂಪಾಂತರಿ ವೈರಸ್ ಈಗ 53 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ಗಿದೆಯಾದರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಳಜಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಕ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ 2ನೇ ಅಲೆ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮುಂದುವರೆದಿರುವಂತೆಯೇ ಇತ್ತ ಭಾರತದ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸ್ ನ ರೂಪಾಂತರವೇ ಕಾರಣ ಎಂಬ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ B.1.617 ರೂಪಾಂತರಿ ತಳಿಯನ್ನು ಕಾಳಜಿಯ ರೂಪಾಂತರ ವೈರಸ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರಿ ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪ್ರಸರಣದ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆಯ ಕುರಿತ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ 4.1 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು 84,000 ಹೊಸ ಸಾವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ವಾರದ ಸೋಂಕು ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.14ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.2ರಷ್ಟು ಕುಸಿತಕಂಡಿದೆ.

English summary

The B.1.617 COVID-19 variant, first detected in India, has now been found in 53 countries, according to the WHO, which noted that India recorded a 23 per cent decrease in the number of new cases in the last seven days but they were still the highest in the world.