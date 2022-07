ಅಮೆರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ- ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳು ಯಾರು? ಅಮೆರಿಕಾ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದೇಗೆ?- ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳು

Washington

ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎನಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಇಂದು ಜುಲೈ 4ರಂದು 247ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ದಿನ ಇದು.

ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಬ್ರಿಟನ್ ಆಡಳಿತ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಡ್ಡಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದದ್ದು. 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಸಾಹತು ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆ ಜನರೇ ಕೊನೆಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದೇ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಅದಾಗಿದ್ದು 1776ರಲ್ಲಿ.

ಅಮೆರಿಕ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರಲು ಏನು ಕಾರಣ, ತಮ್ಮ ಮೂಲದವರಾದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ತಿರುಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಏನು ಕಾರಣ, ಬ್ರಿಟನ್ನರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದರು, ಯಾರು ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು? ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಕೆಲ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.

English summary

In the United States, Independence Day is celebrated on the Fourth of July every year - a day that represents the Declaration of Independence and the birth of the United States of America.