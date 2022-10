ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಯುವಕನಿಗೆ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಉಡುಪಿ ಪೊಲೀಸ್

Udupi

oi-Sunitha B

ಉಡುಪಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28: ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ರಾಕೆಟ್ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನಿಗೆ ಇಂದು ಉಡುಪಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಿಸಿ ಕಛೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಯುವಕ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುತ್ತಾ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರು ಚಾಲಕ 26 ವರ್ಷದ ವಿಶಾಲ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕಾರನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಾರಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವ ವೇಳೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ, ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ, ಕಿವಿಗಳು ಕೇಳಿಸದಂತಾದ ಘಟನೆಗಳು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿದ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಜನ ಭಯದೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರುದ್ದ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದರು.

A 26 year old youth Vishal has been arrested by #Manipal, #Udupi police for firing rockets placed on top of his car, and driving around carelessly near DC office road. After his video went viral. He has been arrested, and his car confiscated. #Karnataka pic.twitter.com/MMdX57gbEj