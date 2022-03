ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣ: ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದವರ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಕೂದಲು

Thiruvananthapuram

ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಮಾರ್ಚ್ 13: ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ನಿಜ. ಮನುಷ್ಯನ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಕೂದಲು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಪೀಡಿತ ರೋಗಿಯ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಪ್ಪು ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣ ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿನ್‌ನಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ 50 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ದೇಹದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಇದರ ನಂತರ ರೋಗಿಯು ದ್ರವ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. JAMM ಡರ್ಮಟಾಲಜಿ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ನಂತರ ರೋಗಿಗೆ ದ್ರವ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ತಿನ್ನಲು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ರೋಗಿಯ ಆರೈಕೆದಾರರು ಅವಳ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು.

Hair growth is a normal process in the human body. Hair grows in different parts of the body, but sometimes it is heard that hair has grown inside the mouth of a person. You might have been a little surprised to hear this. But this is true.