ನನ್ನ ಗೆಲುವನ್ನು ನನ್ನ ಪತಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದ ಉಮಾ ಥಾಮಸ್

ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ಜೂ. 4: "ನಾನು ಈ ಗೆಲುವನ್ನು ಪಿಟಿ ಥಾಮಸ್ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಜೂನ್ 3 ರಂದು ನಡೆದ ತ್ರಿಕ್ಕಾಕರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಮಾ ಥಾಮಸ್ ಹೇಳಿದರು.

ಉಮಾ ಥಾಮಸ್ ಅವರು 25,016 ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂತರವಾಗಿದೆ. ಎಣಿಕೆಯ 12 ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಉಮಾ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸಿಪಿಐ- ಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜೋ ಜೋಸೆಫ್ ಹತ್ತಿರ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೊದಲ ಚುನಾವಣಾ ರ್‍ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ತ್ರಿಕ್ಕಾಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಹೊಸ ಶಾಸಕರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಸಿಪಿಐ-ಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜೋ ಜೋಸೆಫ್, ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವರು ವಿಜೇತರಾದ ಉಮಾ ಅವರನ್ನುಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಜನರ ತೀರ್ಪನ್ನು ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಿಪಿಐ-ಎಂ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಜೋಸೆಫ್ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ-ಎಂ ನೇತೃತ್ವದ ಎಡಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಶತಮಾನದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. .

ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಸಿಪಿಐ- ಎಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿವಿ ಮೋಹನ್, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಜನರ ತೀರ್ಪನ್ನು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸಬಾರದು. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಪಠ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಟ್ಟು ಬಿಡದ ಸರ್ಕಾರ: ಸಣ್ಣ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ಪಠ್ಯವೇ ಬೋಧಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ

ಉಪಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪುಟದ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿಕ್ಕಕರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದರೆ, ಅವರ 75 ಶಾಸಕರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾವತ್ತೂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಉಪಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷವೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ತೀರ್ಪು ವಿಜಯನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲ, ಎಂದು ಮೋಹನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಮೋಹನ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು ಸಿಪಿಐ-ಎಂ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೊಡಿಯೇರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು, ಇದು ವಿಜಯನ್ ಸರ್ಕಾರದ "ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ" ಎಂದು ಹೇಳಲು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲಎಂದವು. ಎರಡು ಬಾರಿ ತ್ರಿಕ್ಕಕರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಪಿ.ಟಿ ಅವರ ಹಠಾತ್ ನಿಧನದ ನಂತರ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು.

I convey this victory to PT Thomas and I am very grateful to every Congress worker who has helped me in my campaign and, above all, to all the constituencies in my constituency, ”said Uma, the winning Congress candidate in the thrikkakara Assembly by-election on June 3.