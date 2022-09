ಇಂದು ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಸೂಚನೆ: ಉತ್ತರ ಕೇರಳದ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ

Thiruvananthapuram

oi-Sunitha B

ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7: ಕೇರಳದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟ ತಗ್ಗಿದ್ದರೂ, ಉತ್ತರದ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ವಯನಾಡು, ಕಣ್ಣೂರು ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 20 ಸೆಂ.ಮೀ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ಕೊಲ್ಲಂ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರದ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಇರಲಿದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 7 ಸೆಂ.ಮೀ ನಿಂದ 20 ಸೆಂ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಕೇರಳ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ 40-50 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಮೀನುಗಾರರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳವಾರ, ನೈರುತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ತ್ರಿಶೂರ್‌ನ ಚಾಲಕುಡಿ (14 ಸೆಂ.ಮೀ) ಮತ್ತು ಇಡುಕ್ಕಿಯ ಪೀರ್‌ಮಡೆ ಮತ್ತು ತೊಡುಪುಳ (12 ಸೆಂ.ಮೀ) ಮತ್ತು ಅಲಪ್ಪುಳದ ಮಾವೇಲಿಕ್ಕಾರ, ಕಂಜಿರಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಯಂನ ಕೋಝಾ ಮತ್ತು ನೇರ್ಯಮಂಗಲಂ (9 ಸೆಂ.ಮೀ.) ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.

Although the rainfall in the southern districts of Kerala is low, the three northern districts of Wayanad, Kannur and Kasaragod are likely to receive heavy rainfall of more than 20 cm in 24 hours on Wednesday, the Meteorological Department has predicted.