Thiruvananthapuram

oi-Sunitha B

ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ಜುಲೈ 26: ವಯನಾಡ್‌ನ ಎರಡು ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಂದಿ ಜ್ವರ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು ಈ ವೈರಸ್ 44 ಹಂದಿಗಳ ಜೀವವನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇರಳದ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಜಿಲ್ಲೆ ವಯನಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಆವರಿಸಿದೆ. ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 25 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ವಯನಾಡಿನ ಮಾನಂತವಾಡಿ ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು ತವಿಂಜಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಐದು ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 685 ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ.

ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ರೋಗ ತನಿಖಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಮಿನಿ ಜೋಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ತಂಡ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಹರಡಿರುವ 1 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಕೋಮದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೋಂಕುರಹಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ''ಎರಡು ತಜ್ಞರ ತಂಡಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದವು. ಇವರು ವೈರಸ್ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮವಾಗಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಜನರ ಓಡಾಟವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಆಳವಾದ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳಲಾಯಿತು'' ಎಂದು ಜೋಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

African swine fever has been reported in two piggery centers in Wayanad and the virus has claimed the lives of 44 pigs.