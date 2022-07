ನನಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ನನ್ನ ಮೀಸೆ ಎಂದ ಕೇರಳ ಮಹಿಳೆ!

Thiruvananthapuram

oi-Sunitha B

ಮೀಸೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರು ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಖದ ಕೂದಲನ್ನು ಅಂದಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮೀಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಅನಪೇಕ್ಷಿತವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಹಳ ಶ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೇರಳದ 35 ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅವರ ಮೀಸೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ.

ಹೌದು...ಕೇರಳದ ಶೈಜಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಮೀಸೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ನನ್ನ ಮೀಸೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಾವು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ನನ್ನ ಮೀಸೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಶೈಜಾ ತನ್ನ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಫೋಟೋದ ಕೆಳಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಕೆಲ ಜನ ಮುಖದ ಕೂದಲುಗಾಗಿ ಶೈಜಾವನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಆಕೆಯ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶೈಜಾ ಅವರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೀಸೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಸುವ ಕಡೆಗಾಗಲಿ ಶೈಜಾ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವಿಚಲಿತರೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪುರುಷರಂತೆ ನನಗೂ ಮೀಸೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

A woman named Shaila from Kerala said she wanted to grow a moustache and she posted a photo on social media with a mustache. know more.