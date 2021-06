ಜಮ್ಮು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ; ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯದಳ ದೌಡು

Srinagar

ಶ್ರೀನಗರ, ಜೂನ್ 27; ಜಮ್ಮು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯದಳ ಮತ್ತು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಜಮ್ಮು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಯುಪಡೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಜಮ್ಮು ಪೊಲೀಸರು ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು ವಾಯುಪಡೆಯಿಂದ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಮ್ಮು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರನ್ ವೇ ಮತ್ತು ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾಯುಪಡೆಯ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ.

ಜಮ್ಮುವಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಿಮಾಣಗಳು ಸಹ ಇದೇ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಏನೂ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Explosion reported at Jammu airport around 2 am in the Sunday morning. Jammu airport runway and the Air Traffic Control are under the IAF control.