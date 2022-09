ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್; ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ?

Sports

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆ. 18: ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರನ್ನು ಆಡಿಸಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ನೀಡುವುದು ಬೇಡ ಎಂದೂ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರಬಹುದು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ನಿಶ್ಚಿತ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಗೆ ಶಮಿ ಬದಲಿಗೆ ಉಮೇಶ್‌ಗೆ ಸ್ಥಾನ

ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಬದಲು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಕೆಲ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

"ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸಿದೆವು ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

KL Rahul, who is not in great form, will still play in the T20 world cup as opening batter, clarified captain Rohit Sharma. And he added that, Virat Kohli will play as opener in few matches